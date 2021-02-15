اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 فبراير 2021 01:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مباحث القاهرة تستمع لأقوال شهود العيان بعد انهيار منزل بروض الفرج

الإثنين، 15 فبراير 2021 12:21 ص
مباحث القاهرة تستمع لأقوال شهود العيان بعد انهيار منزل بروض الفرج انهيار عقار - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لشهود العيان لكشف ملابسات واقعة انهيار منزل من طابقين بشارع خورشيد بمنطقة روض الفرج، فيما تتمركز الأجهزة الأمنية والمعنية بمحافظة القاهرة بمحيط المنزل المنهار للقيام بعمليات رفع ركام المنزل.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بانهيار عقار فى شارع خورشيد بمنطقة روض الفرج  وعلى الفور انتقل اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية إلى المكان، وبصحبته رجال الانقاذ البرى للقيام بعمليات رفع ركام المنزل المنهار، وكشفت المعاينة انهيار منزل من طابقين، وتم استخرج 3 أشخاص والبحث عن شخص مفقود.


اخبار الحوادث

انهيار عقار

روض الفرج

امن القاهرة

انهيار منزل بروض الفرج

سقوط منزل روض الفرج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة