مباحث القاهرة تستمع لأقوال شهود العيان بعد انهيار منزل بروض الفرج

كتب عبد الرحمن سيد

يستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لشهود العيان لكشف ملابسات واقعة انهيار منزل من طابقين بشارع خورشيد بمنطقة روض الفرج، فيما تتمركز الأجهزة الأمنية والمعنية بمحافظة القاهرة بمحيط المنزل المنهار للقيام بعمليات رفع ركام المنزل.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بانهيار عقار فى شارع خورشيد بمنطقة روض الفرج وعلى الفور انتقل اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية إلى المكان، وبصحبته رجال الانقاذ البرى للقيام بعمليات رفع ركام المنزل المنهار، وكشفت المعاينة انهيار منزل من طابقين، وتم استخرج 3 أشخاص والبحث عن شخص مفقود.