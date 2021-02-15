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كشف غموض مصرع فتاة بالخانكة فى عيد الحب.. فسخ الخطوبة السبب

الإثنين، 15 فبراير 2021 03:47 ص
كشف غموض مصرع فتاة بالخانكة فى عيد الحب.. فسخ الخطوبة السبب جثة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، من كشف غموض واقعة مصرع فتاة بتعليق رقبتها بجنش المروحة بسقف مسكنها بمنطقة المنشية بدائرة الخانكة، حيث تبين أنها أقدمت على التخلص من حياتها بسبب قيام خطيبها الذى يبلغ من العمر 30 عاماً، بفسخ الخطوبة، بعد عامين من الارتباط، وتحرر محضر بالواقعة وتولت للنيابة للتحقيق وأمرت بالتصريح بدفن الجثة وطلب تحريات المباحث.

وتبين من التحريات أن المتوفاة بينها وبين خطيبها صلة قرابة وتربطهما علاقة عاطفية منذ سنوات، حيث تقدم لخطبتها واستمرت الخطوبة عامين ولكنه فسخ الخطوبة، وعلمت المجنى عليها، بتعلق خطيبها بفتاة أخرى ورفض العودة إليها، ما دفعها إلى الدخول في نوبة اكتئاب وإصابتها بحالة نفسية سيئة دفعتها للتخلص من حياتها.

تلقي اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، إخطاراً من المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، بورود بلاغ بقيام فتاة تبلغ من العمر 19 عاماً، بشنق نفسها بمروحة مسكنها الكائن بمنطقة المنشية دائرة المركز.

أخطر بالواقعة اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وتبين أن المتوفاة شنقت نفسها لفسخ خطوبتها بعد عامين من الارتباط.

وتحرر محضر بالواقعة وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد البوشى رئيس نيابة الخانكة، لمباشرة التحقيقات وأمرت للنيابة بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث والتصريح بدفن الجثة.


امن القليوبية

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