اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 فبراير 2021 12:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

قطع المياة عن مدينة منوف وضواحيها غدا لغسيل الشبكات

الإثنين، 15 فبراير 2021 12:48 م
قطع المياة عن مدينة منوف وضواحيها غدا لغسيل الشبكات محطة مياه شرب - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، بيان لها اليوم، قطع المياه غدا الثلاثاء من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا، عن مدينة منوف وضواحيها لغسيل الشبكة.

وطالب البيان أهالى مدنية منوف، وضواحيها وأصحاب المستشفيات والمخابز تدبير احتياجاتهم من المياه، وعدم استخدامها خلال فترة الغسيل حتى وأن كانت موجودة بالشبكة.

وأعلن المهندس رشدى عمر رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة ، عن أن الاعتمادات المالية للعام المالى 2020/2021 بلغت ما يقرب من مليار ونصف طبقا لما ورد من وزارة التخطيط ، وذلك بفضل جهود محافظ المنوفية والتعاون الجاد والمثمر واستمرار تكثيف العمالة ودفع العمل بجميع المشروعات لتتخطى نسب التنفيذ قيمة الاعتمادات المالية التى تم تدبيرها خلال الاعوام المالية السابقة .

وبلغت جملة اعتمادات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى عن العام الماضى طبقا لوزارة التخطيط 634 مليون جنيه فى حين بلغت فى العام قبل الماضى 344 مليون جنيه ، وبهذا بلغت جملة اعتمادات القطاع لهذا العام أضعاف الاعوام السابقة مما يساهم فى انجاز العديد من المشروعات وانهاء الجارى تنفيذه وادخال الخدمة لقرى جديدة ، وذلك فى إطار جهود اللواء ابراهيم أحمد ابو ليمون محافظ المنوفية لإنهاء العديد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الجارى العمل بها فى عدد من القرى والنجوع على مستوى المحافظة واستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى فى القرى المحرومة .

 

 


المنوفية

قطع مياه الشرب عن مدينة منوف

مدينة منوف

غسيل شبكات مدينة منوف

شركة مياه المنوفية

مياه المنوفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة