قضاة مصر فى تأبين المستشار مقبل شاكر: كان نموذجا للإخلاص فى العمل

كتب إبراهيم قاسم – محمد أبو عوض

شارك قضاة مصر وشيوخهم الحاليون والسابقون في تأبين المستشار مقبل شاكر، في نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، مساء اليوم الاثنين بحضور أسرته.

وأكد المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر، أن الراحل المستشار مقبل شاكر رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق ورئيس نادي القضاة الآسبق، يعد شيخ شيوخ القضاة والأخ والمعلم والصديق، مشيرا إلى إخلاصه في العمل طوال حياته لصالح القضاء المصر ورفعة شأنه.

وأضاف - في كلمته خلال حفل التأبين - أن الراحل وافته المنية يوم 10 فبراير تزامنا مع ذكرى إنشاء نادي القضاة، وما ارتبط به من عظيم الدور في خدمة القضاة وناديهم، وفوزه برئاسة مجلس الإدارة على مدى دورتين متتاليتين.

وأشار المستشار عبد المحسن، إلى أن تاريخ المستشار مقبل شاكر في العمل القضائي والخدمي لزملائه كان مثالا للنزاهة والحيدة.

بدوره، تطرق المستشار ياسر نصر نائب رئيس محكمة النقض، إلى دور المستشار مقبل شاكر في معركة القضاة ضد محاولات جماعة الإخوان الإرهابية في التدخل في شئون القضاء بإقالة النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود، إلى أن بائت محاولاتهم بالفشل بالحفاظ على استقلال القضاء.

وحول محطات حياة المستشار مقبل شاكر، تحدث المستشاران عزت السيد، وعزت خميس مساعدا وزير العدل الأسبقين، عن حياته منذ الميلاد عام 1939 وحتى الوفاة 2021، وما تضمنها من نباهة في العلم وتفوق ومشاركة في النشاط الطلابي في الجامعة، والتخرج مبكرا للانخراط في العمل القضائي معاونا للنيابة العامة قي بني سويف مرورا بالمناصب المختلفة وصولا إلى تعيينه رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض، في الفترة من 2006 وحتى 2010، وحصوله على وسام الجمهورية.

وتابعا أن المستشار مقبل شاكر تولى منصب نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ليمتد عمله في الحفاظ على صورة القضاء المصري ومكانته الرفيعة.

شارك في حفل التأبين في نادي قضاة مصر، عددا من المستشارين والقضاة، ممن عددوا من المواقف القضائية للمستشار مقبل شاكر، وكذلك دوره في خدمة القضاء المصري وقضاته والارتقاء بمكانته خلال سنوات عمله رئيسا لنادي القضاة، ورئيسا لمجلس القضاء الأعلى.