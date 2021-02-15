فيديو.. تفاصيل مقتل مزارع على يد شاب بسبب الغنم

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قدم " اليوم السابع " بث مباشر عن مقتل مزارع على يد راعي أغنام، حيث لقى أحد مزارع قرى مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية حتفه على يد راعى أغنام بطعنة نافذة أودت بحياته فورا.

وكان راعى الأغنام، قد ترك أغنامه ترعى بأرض المزارع ،وتفاحأ الراعى بحضور المزارع.

ودار بينهما حوار تحول إلى مشادة كلامية، ثم مشاجرة، فقام الراعى بطعن المزارع طعنة نافذة بالصدر أودت بحياته.

وكان مزارع، قد لقى مصرعه، الأحد؛ بطعنة نافذة على يد شاب يرعى أغنام، بسبب مشادة بينهما بعدما ترك الأخير أغنامه تأكل من أرض المجنى عليه بإحدى العزب التابعة لقرية "الخيس" بأبو حماد بالشرقية.

وكان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، قد تلقى اخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو حماد المركزي، بوصول مزارع، 35 عامًا، مُقيم بإحدى العزب التابعة لقرية "الخيس" بأبو حماد، جثة هامدة إثر إصابته بطعنة نافذة بالصدر.

وتبين من التحريات الأولية، نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه وراعى أغنام، شاب فى العشرينيات من عمره؛ بعدما ترك الأخير أغنامه تأكل من أرض المجنى عليه، وتطور الأمر إلى طعنه المجنى عليه طعنة أودت بحياته، فيما لاذ المتهم بالفرار.

وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وطلبت سرعة ضبط وإحضار المتهم.



