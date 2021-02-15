عاطل يعترف بالإتجار في الحشيش لتحقيق ثروة وحلمه ينتهي في قبضة مباحث الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطل متهم بالإتجار في المواد المخدرة، تم القبض عليه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، بمنطقة المنيب في الجيزة، بحصوله على المضبوطات من شخص اعتاد شراء المواد المخدرة منه، ليتولى ترويجها بين عملائه.

أضاف المتهم السابق اتهامه فى عدة قضايا، أنه يخزن المواد المخدرة بمسكنه، تمهيدا لترويجها بين عملائه، مستخدما دراجة بخارية، وأشار إلى أن تواصله مع زبائنه يتم هاتفيا، ويتولى توصيل المخدر لهم للأماكن المتفق عليها، بمنطقة المنيب، والمناطق المجاورة لها.

وقال المتهم أنه لجأ إلى تجارة المواد المخدرة، في محاولة لتحقيق ثروة طائلة، إلا أن رجال المباحث ألقوا القبض عليه، قبل ترويجه المضبوطات، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تم ضبط المتهم بعد ورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الجيزة، تكشف عن حيازة عاطل سابق اتهامه فى عدة قضايا، لمواد مخدرة يستعد لترويجها بين عملائه.

بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، اعترف بحيازتها للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.