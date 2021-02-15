ضبط 3 مصانع جبن بدون ترخيص و3 مخابز لتصرفها فى الدقيق المدعم بالإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

قامت مديرية التموين بالإسماعيلية بالاشتراك مع الجهات الأمنية بحملة مكبرة بجميع قطاعات المحافظة وتوابعها والتأكد من مصدر المنتجات الغذائية من خلال حملاتها بالمنطقة الصناعية.

وأسفرت الحملة عن ضبط أحد المصانع الغذائية بالمنطقة الصناعية بالمدينة الجديدة وبحوزته كمية من ملح الطعام مجهول المصدر ويزن حوالى 200 طن وذلك بعد تصنيعهم، كما تم ضبط أحد مصانع المنظفات وبحوزته 70 كيلو جرام من المواد الخام مجهولة المصدر.

وفى سياق متصل تمكنت الحملة من ضبط 5 أطنان سمسم، 4 أطنان سكر، 1.5 طن ملح، 800 كيلو جرام صويا، 120 كيلو جراما عرق حلاوة مجهولين المصدر وذلك بمصنع حلاوة طحينية، كما تم ضبط "3 مصانع" للجبن بدون ترخيص بإجمالى 252 كيلو جرام جبن رومى، 4698 كيلو جرام جبن و6 طن ملح و600 كيلو جرام لبن، كان بحوزة "المصنع الأول" 81 كيلو جبن رومى، وبحوزة "المصنع الثاني" 600 كيلو جرام من اللبن المعد للتصنيع، 6 طن ملح و260عبوة جبن تزن العبوة 14 كيلو جرام ليبلغ الإجمالى 3900 كيلو جرام، وبحوزة "المصنع الثالث " 171 كيلوجرام جبن رومى و798 كيلو جرام من الجبن.

كما تمكنت إدارة الرقابة التموينية من ضبط كميات كبيره من الزيوت الطبيعية تقدر بحوالى 1700 عبوة أعدت لعلاج الأنيميا وبعض الأمراض الأخرى وجميعها منتهية الصلاحية ومدون عليها تواريخ إنتاج جديده بهدف الغش والتدليس بالإضافة إلى ضبط كميات أخرى من صبغات الشعر منتهيه الصلاحية وذلك بأحد محلات العطارة الشهيرة بحى أول.

وبحملة مكبرة على المخابز بالتل الكبير تم ضبط 3 مخابز لتصرفهم فى 48 شيكارة دقيق مدعم بدون وجه حق وتزن الشيكارة الواحدة 50 كيلو جرام ليبلغ الإجمالى 2400 كيلو جرام.

وبحملة مكبرة بالأحياء الثلاثة تم ضبط 125 كيلو جرام دواجن مجهولة المصدر بمحل بيع دواجن، 26 كيلو جرام مفروم مجهولة المصدر بأحد منافذ بحى ثان، 4000 عبوة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بحى ثالث، 55 أسطوانة بوتاجاز منزلى ناقص الوزن بأبو عطوة مركز ومدينة الإسماعيلية.