ضبط مصنع حلاوة طحينية فاسدة يتم إعادة تدويرها وبيعها للجمهور بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين، حملات مكثفة على مصانع المواد الغذائية لإحكام الرقابة التموينية عليها، أسفرت عن ضبط مصنعا لإعادة تدوير الحلاوة الطحينية الفاسدة ومنتهية الصلاحية وإعادة تعبئتها وبيعها بالأسواق.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على المصانع ومحلات بيع المواد الغذائية، لضبط المخالف منها، وتم تشكيل حملة مكبرة من إدارة تموين مركز طنطا بعدما وردت معلومات بوجود مصنع حلاوة طحينية يقوم بإعادة تدوير حلاوة فاسدة ومنتهية الصلاحية.

وتم استهداف المصنع وضبط حلاوة طحينية فاسدة ومنتهية الصلاحية وإعادة تدويرها وتصنيعها مره اخري مما يعد غشا تجاريا وتدليسا وضررا بالغا علي صحة الإنسان وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة.

كما تم ضبط 11جوال دقيق بلدي مدعم أثناء محاولة تهريبهم وتم نقله إلى أحد المخابز والتحفظ عليه لحين صدور قرار من النيابه العامه وتم تحرير محضر بالواقعة.

وضبط ضبط كميه من الخبز المدعم أثناء تهريبها وقدرها 3600رغيف بلدى مدعم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير 8محاضر تسجيل كميات وهميه بغرض التربح وسرقة المال العام ومحضرين عدم مزاولة نشاط وغلق لمستودعات غاز.