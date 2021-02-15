ضبط عربات فول تستخدم "زيوت" غير صالحة للاستخدام الآدمى بقنا

قنا صابر سعيد

أعلنت الإدارة الصحية في أبو تشت بقنا، اليوم الاثنين، عن ضبط كميات زيوت بعربات الفول، غير صالحة للاستخدام الآدمى، وقال بيان صادر عن الإدارة الصحية، إنه بناء على تعليمات الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحى بقنا، بتكثيف الرقابة على الأغذية وبمكافحة الفساد الغذائي، وتحت إشراف الدكتور عماد درغام فرج، مدير الإدارة الصحية، والدكتور محمد هارون، مدير الطب الوقائي، تم المرور على محال تداول الأغذية والباعة الجائلين وعربات تقديم وجبات الفول بمدينة أبو تشت وناحية الزرايب.

وأوضحت الإدارة الصحية، أنها أخذت عينات طحينة وزيت طعام تستخدم في تجهيز الوجبات من المدعو م .أ .ك يمتلك خمس عربات لتقديم وجبات الفول بأماكن متفرقة بمركز أبو تشت، وتم فحصها بمعامل وزارة الصحة بقنا، وعقب ورود نتيجة التحليل أفادت إنها غير صالحة للاستهلاك الأدمي لتزنخها وغير مدون عليها البيانات ومجهولة المصدر.

وأكدت الإدارة، أن تلك العربات غير ملتزمين بإجراءات الاشترطات الصحية وسلامة الاغذية ولا يحملون شهادات صحية تفيد خلوهم من الأمراض المعدية ويرفضون إعطاء البطاقات الشخصية مما يجعلهم مجهولين للجهات الرقابية، محذرة المواطنين بتوخي الحذر وتقديم ما يفيد من معلومات نحو ذلك الأمر.