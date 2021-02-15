اليوم السابع
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صحة جنوب سيناء تطلق قافلة طبية مجانية بوادى الحسوة 1 بأبورديس غداً

الإثنين، 15 فبراير 2021 10:18 ص
صحة جنوب سيناء تطلق قافلة طبية مجانية بوادى الحسوة 1 بأبورديس غداً الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء
جنوب سيناء - فايزة مرسال

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أعلنت مديرية الشئون الصحية بجنوب سيناء، إطلاق قافلة طبية مجانية إلى وادى الحسوة 1 بأبورديس خلال يومى الثلاثاء والأربعاء 16 ، 17 فبراير الجارى، وذلك لتوقيع الكشف والفحص الطبى لأهالى وادى الحسوة 1 والمناطق المجاورة بأبورديس .

يأتى ذلك تحت رعاية اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بالمحافظة .

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن القافلة تشمل عدة تخصصات طبية تضم الباطنه والأطفال والجراحة والجلدية والأسنان والمسالك البولية والنساء والتوليد ، والأنف والأذن والحنجرة ، وعيادة تنظيم الأسره ومعمل وصيدلية لصرف الدواء ، وسوف يتم توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل وصرف العلاج بالمجان.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن ذلك يأتى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية " حياه كريمة " وذلك لتوقيع الكشف والفحص الطبى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة وصرف العلاج بالمجان لأهالى وديان المحافظة والوصول بالخدمات الطبية للمناطق الأكثر إحتياجا  .

واختتمت أعمال القوافل الطبية مساء اليوم بوديان مكتب والنديه بأبورديس ، بتوقيع الكشف والفحص الطبى على 207 حالة مرضية مختلفة وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان مع تحويل 4 حالات لمستشفى أبورديس المركزى لتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة  .

 


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