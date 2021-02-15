اليوم السابع
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سلاح الجو الإسرائيلى يجرى تدريبا قتاليا "مفاجئا" على الحدود الشمالية

الإثنين، 15 فبراير 2021 09:46 ص
سلاح الجو الإسرائيلى يجرى تدريبا قتاليا "مفاجئا" على الحدود الشمالية الجيش الإسرائيلى - صورة أرشيفية
رويترز

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قال الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين إن قواته الجوية بدأت "تدريبا مفاجئا" على الحدود الشمالية لتحسين استعداده القتالي.

وقال الجيش إن إسرائيل ستشهد زيادة في حركة الطيران خلال فترة التدريب التي تستمر حتى الأربعاء، كما أشار إلى احتمال سماع دوي انفجارات في شمال إسرائيل.

وأضاف أن التدريب "يحاكي سيناريوهات قتالية على الجبهة الشمالية، وسيختبر كل العناصر في المهام الأساسية (لسلاح الجو)، بما يشمل الحفاظ على التفوق الجوي، وحماية سماء البلاد وكذلك الهجوم وجمع المعلومات".

وتقول إسرائيل إنها نفذت مئات الضربات في سوريا ضد أهداف إيرانية تسعى لتأسيس وجود عسكري دائم هناك، واستهدفت شحنات أسلحة متقدمة إلى جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران.

 


الجيش الإسرائيلي

ايران

حزب الله

اسرائيل

تدريبات جوية

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