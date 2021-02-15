رفع 512 حالة إشغال بمراكز رشيد وكفر الدوار ودمنهور في البحيرة

البحيرة - ناصرجودة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركه المرورية، والتأكيد على الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

وفى هذا السياق نفذت الوحدات المحليه لمراكز كفر الدوار ودمنهور ورشيد، حملات مكثفه أسفرت تلك الحملات عن إزالة 150 مخالفة إشغال طريق، بمناطق "وسط البلد - شارع بيع المصنوعات - الميدان - شارع لواء الاسلام"، وكذلك تحرير محضر جنحة إشغال بكفر الدوار.

كما أسفرت الحملات عن رفع 253 حالة اشغال مخالفة بنطاق شوارع " الجيش - صلاح الدين - الاتوبيس - الشاذلى - الجمهورية - الكورنيش - المدينة الصناعية - النفق - افلاقة" بدمنهور ،وكذلك رفع 109 حالة إشغال بالطريق والسوق العمومى بمركز ومدينه رشيد.