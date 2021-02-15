رفع 21 ألف طن قمامة من النقطة الوسيطة بمركز مشتول السوق بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وحدة التدخل السريع بالديوان العام برفع أكوام القمامة والمخلفات المتراكمة من النقطة الوسيطة بمركز مشتول السوق وذلك تمهيداً لإنشاء نقطة وسيطه حديثة و مصنع لتدوير القمامة داخل النقطة على مساحة واحد فدان.

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية أوضح المهندس محمد صلاح رئيس وحدة التدخل السريع أن الوحدة قامت برفع (21000) طن قمامة ومخلفات من النقطة الوسيطة بمركز مشتول السوق بواقع (900) نقله على مدار ستة أيام بإستخدام (5) معدات (3 سيارات – 2 لودر) وذلك تمهيداً لإنشاء نقطة وسيطه حديثة ولتهيئة جزء من أرض النقطة الوسيطه لإنشاء مصنع تدوير قمامة داخل النقطة.

أشار محافظ الشرقية، إلى أن الغرض من تحديث النقط الوسيطه وإنشاء مصانع تدوير القمامة هو خلق جو بيئي وصحي نظيف للمواطنين ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدن المحافظة وكإجراء إحترازي ووقائي ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الإحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، وذلك تنفيذاً لخطة المحافظة لتفريغ النقط الوسيطة ورفع ما بها من مخلفات وقمامة ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة.

وأكد محافظ الشرقية، ضرورة التأكد من تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية (إرتداء الكمامات والقفازات) على جميع العاملين بمنظومة رفع المخلفات بمختلف مراحلها.