رفع 200 طن قمامة متراكمة بحرم السكة الحديد بالمحلة

الغربية عادل ضرة

شن حى ثان المحله الكبرى بمحافظة الغربية برئاسة المحاسب أحمد المغاورى رئيس الحى حملة نظافة مكبرة بطول شريط السكة الحديد بالمدينة، لرفع تراكمات القمامة المتراكمة بجوار السور، والتى يستغلها الأهالى فى التخلص من القمامة مما ينتج عنه انبعاث الروائح الكريهة واشتعال النيران فى القمامة.

وشارك فى الحملة معدات وسيارات وعمال وسائقين جهاز النظافه بالحى، و استهدفت الحملة رفع تراكمات القمامة والمخلفات من جانبى قضبان السكة الحديد بداية من مدخل المدينة وحتى العياده الشعبية تم رفع القمامة 200 طن قمامة ونقلها لمصنع التدوير.

من ناحية أخرى أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية حرص المحافظة على تطوير المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن بشكل إلكترونى دون إجراءات روتينية معقدة، جاء ذلك عقب حصول المركز التكنولوجى بحى أول المحلة الكبرى على شهادة الأيزو 9001، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء دكتور حسين الجندى السكرتير العام، اللواء حاتم زين الدين رئيس مركز ومدينة المحلة، و ممدوح النجار رئيس حى أول المحلة، و عبير بلح مدير مركز المعلومات بالديوان العام و ولاء خضر مدير المركز التكنولوجى بحى أول المحلة الكبرى.

وأكد الدكتور رحمى أن المركز التكنولوجى بحى أول المحلة يعد أول مركز على مستوى الجمهورية يحصل على شهادة الأيزو 9001 وذلك بعد أن تم تدريب العاملين بالمركز على جميع الإجراءات الخاصة بنظام الأيزو 9001، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لتطوير المراكز التكنولوجية بمحافظة الغربية.