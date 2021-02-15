خلى بالك وأنت بتستخدمها.. كمامة طبية تخدش قرنية شخص أثناء خلعها.. صور

كتب إيهاب محمد

حذر الأطباء من أن الكمامات الطبية قد تشكل خطرًا على العين أثناء ارتدائها وخلعها، وذلك بعد أن مزقت قرنية رجل أثناء خلعه للكمامة، ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ذهب رجل - لم يكشف عن اسمه - يبلغ من العمر 51 عامًا، من هونج كونج، إلى المستشفى بعد أن خدش عينه أثناء خلع كمامة طبية أثناء استراحة الغداء في العمل.



اثار الكمامة

أصيبت قرنية الرجل بالصدفة فى الجزء الأمامي الواضح من العين بسبب الحافة الحادة للكمامة الطبية، ما جعله يعاني من ألم لا يطاق، والأطباء الذين عالجوه استخدموا تلك الواقعة كتحذير موضحين أن خدشه كان سطحيًا ولم يتعرض لأي ضرر دائم في الرؤية، لكن الفريق حذر من تآكل القرنية.



صورة توضيحية

ووفقا لـ صحيفة "ديلى ميل"، فإنه يمكن أن يعاني المرضى من التهابات نتيجة خدوش القرنية، وإذا تركت دون علاج، فقد يؤدي ذلك إلى تلف دائم، بدورها، كتبت الدكتورة "ساني تشي ليك أو"، في المجلة المرئية لطب الطوارئ، أن الإصابة "بمثابة تذكير مهم" بالمخاطر المحتملة للأقنعة، وتابعت: "لقد كتبوا أن الزوايا والحواف الجانبية المموجة كلها نقاط حادة محتملة يمكن أن تمزق سطح القرنية".

وقالت أيضًا، إن تلك الواقعة يجب أن تكون بمثابة تحذير للمصنعين لتحسين تصميم منتجاتهم، فيما عولجت إصابة الرجل بعد إعطاؤه قطرة للعين، وشفى خدشه في أربعة أيام، ثم عاد إلى المستشفى لإجراء زيارات متابعة وكشفت الفحوصات أنه لم يكن لديه ندبات دائمة في قرنيته.

يأتي ذلك في الوقت الذي ادعى فيه دكتور يدعى "أنتوني فوسي" أن ارتداء قناعين للوجه يمكن أن يبطئ انتشار فيروس كورونا أكثر من قناع واحد فقط، لكن الخبراء يقولون إنه لا يوجد دليل كاف.

وأضاف أنه من المرجح أن يوفر القناعين حماية أفضل ضد السلالات المتحولة، والتي تظهر الدراسات أنها تتجنب جزئيًا المناعة من اللقاحات والالتهابات السابقة.