اليوم السابع
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حبس عامل طعن سائقا بسبب خلاف على أولوية شراء الطعام في حلوان

الإثنين، 15 فبراير 2021 03:25 م
حبس عامل طعن سائقا بسبب خلاف على أولوية شراء الطعام في حلوان مشاجرة- أرشيفية
كتب كريم صبحى - سليم على

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قررت نيابة حلوان الجزئية حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بطعن مواطن بحلوان، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه ووجهت له تهمة البلطجة.

تلقى قسم شرطة حلوان بلاغًا من أحد المستشفيات باستقبالها (سائق، مقيم بدائرة القسم) مصاب بجروح شبه نافذة بالظهر والبطن، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وبين  عامل خردة، مقيم بدائرة القسم، حال تواجدهما أمام مطعم مأكولات بسبب خلاف بينهما حول أولوية شراء المأكولات من المطعم، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى على المجنى عليه بالضرب باستخدام (سلاح أبيض "مطواة") محدثاً إصابته المشار إليها ولاذ بالفرار، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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حلوان

مشاجرة

اخبار عاجلة

شراء مأكولات

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