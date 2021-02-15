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جنود إسرائيليون يبعدون لبنانيين ألقوا حجارة على ثكنة عسكرية قرب ميس الجبل

الإثنين، 15 فبراير 2021 07:35 م
جنود إسرائيليون يبعدون لبنانيين ألقوا حجارة على ثكنة عسكرية قرب ميس الجبل الجيش الإسرائيلى
كتب أحمد عرفة

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أبعد جنود إسرائيليون لبنانيين ألقوا حجارة على ثكنة عسكرية مقابل بلدة ميس الجبل الحدودية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وفى وقت سابق قال الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين إن قواته الجوية بدأت "تدريبا مفاجئا" على الحدود الشمالية لتحسين استعداده القتالي، وقال الجيش إن إسرائيل ستشهد زيادة في حركة الطيران خلال فترة التدريب التي تستمر حتى الأربعاء، كما أشار إلى احتمال سماع دوي انفجارات في شمال إسرائيل.

وأضاف أن التدريب "يحاكي سيناريوهات قتالية على الجبهة الشمالية، وسيختبر كل العناصر في المهام الأساسية (لسلاح الجو)، بما يشمل الحفاظ على التفوق الجوي، وحماية سماء البلاد وكذلك الهجوم وجمع المعلومات".

 


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