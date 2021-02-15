جامعة كامبريدج البريطانية تبتكر قناعا مطليا يقاوم فيروس كورونا

كتب - محمود جلال

أطلقت جامعة كامبريدج البريطانية، تقنية جديدة على هيئة قناع مطلى يعتمد على التكنولوجيا المسماة DiOX والتى تحتوى على أملاح الأمونيوم الرباعية، وهي مركبات عضوية مضادة للميكروبات، بعد أن أظهرت الاختبارات المعملية أن القناع المطلي نجح فى القضاء على 95 % من مسببات الأمراض ومنها فيروس كورونا التى تنتشر على الأسطح فى غضون ساعة، وفقا لتقرير نشر بموقع thehealthsite.



طلاء مضاد للفيروسات على أقنعة الوجه يمكن أن يقتل متغيرات فيروس كورونا حتى 95٪

وأكد الباحثون أن القناع المطلى المبتكر حديثا يعمل كمضاد للفيروسات، خاصة المتغيرات الجديدة للفيروس التاجى نظرا لأنه لا يتأثر بالتغيرات في بروتين سبايك الفيروس، وهي الطريقة التي ينتج عنها التحور الطبيعى للفيروس.

وقال الدكتور جراهام كريستي، أحد الباحثين في جامعة كامبريدج، إن المتغيرات التي نراها تحدث في البروتينات الشائكة التي تثبت سطح الفيروس بدلاً من غشاء الغلاف، حيث تعمل تقنية DioX D4 على منع نمو مجموعة واسعة من البكتيريا والعفن والعفن الفطري والطحالب والفطريات والخميرة على مواد النسيج لذا قد تكون خطوة علمية لمنع تفشى الوباء مجددا.

وأوضح الباحثون ايضا أن التغييرات الهيكلية في شكل الفيروس هى التى تؤدى الى تفشى السلالات الجديدة، حيث تعمل التقنية الجديدة على منع نمو البكتيريا بعد أن تم اختباراها للكشف عن قدرتها فى تقليل مسببات الأمراض البكتيرية والفيروسية فى أوقت اسرع لمواجهة خطر انتقال العدوى من خلال مسلامسة الأسطح.