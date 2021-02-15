تسيير 42 رحلة لأوربا اليوم الأحد من مطار القاهرة تقل 4143 راكب

كتب أحمد مصطفىً

سير مطار القاهرة على مدار يوم الأحد، 42 رحلة جوية إلى وجهات أوربية نقلت على متنها 4143 راكب سفر ووصول.

وكشفت مصادر بالمطار، لـ"اليوم السابع"، أن مطار القاهرة غادر منه على مدار اليوم التشغيلي عدد 21 رحلة لوجهات أوربية مختلفة، سافر على متنها 2402 إلى وجهات منها موسكو فرانكفورت لندن باريس بوخارست كوبنهاجن فيينا روما ميلانو أثينا أمستردام أسطنبول، كما استقبلت صالات الوصول المختلفة عدد 21 رحلة قادمة، منها: موسكو واسطنبول وكوبنهاجن ولندن وباريس وميلانو وبوخارست وكوبنهاجن وفرانكفورت وروما وأثينا وميلانو، نقلت على متنها 1912 راكب.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.