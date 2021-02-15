ترحيل موعد امتحانات الفصل الأول وتسكين طلاب المدن الجامعية أسبوعا بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، أنه سيتم ترحيل موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول، لتبدأ فى 27 الجارى، وذلك وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مد إجازة الفصل الدراسى الأول أسبوعاً، بناء على قرار لجنة إدارة أزمة كورونا، وقال إنه من المقرر تعديل جداول استقبال وتسكين الطلاب بالمدن الجامعية وفقا للمواعيد الجديدة لمدة أسبوع بعد أن كان مقرراً له يوم 17 فبراير الجارى.

وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات احترازية مشددة خلال عقد الامتحانات، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، ولضمان سلامة جميع المتواجدين داخل الحرم الجامعى خلال فترة الامتحانات ، وتهيئة المناخ المناسب للطلاب ، من خلال التعاون بين وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب ، وأشار إلى أن الجامعة لديها مخزون كبير من المواد المطهرة ، فضلا عن وجود معدات التطهير، وأنه تم توفير قاعات ومدرجات تستوعب أعداد الطلاب وتحقق التباعد الاجتماعى المناسب بين الطلاب، بجانب توفير التهوية اللازمة داخل القاعات.