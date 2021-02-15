تراجع متوسط حالات الإصابة بفيروس كورونا بالولايات المتحدة لأقل من 100 ألف

كتب - محمود جلال

تراجع متوسط ​​حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى أقل من 100ألف خلال الأيام الأخيرة لأول مرة منذ أشهر، لكن تظل تحذيرات الخبراء راهنة خوفًا من تفشى الوباء مجددًا وتصاعد منحى الإصابات مرة أخرى، وفقًا لموقع ميدكال إكسبريس medicalxpress.



متوسط حالات الإصابة بالفيروسات الأمريكية الجديدة أقل من 100 ألف

وكان متوسط ​​الإصابات الجديدة لمدة 7 أيام أعلى بكثير من 200000 في معظم شهر ديسمبر الماضى، بعد أن بلغت إجمالى الاصابات 250.000 ألف حالة في يناير الماضي، وفقًا للبيانات التي تحتفظ بها جامعة جونز هوبكنز، بعد عودة الوباء مرة أخرى بعد تراجعه خلال فصل الصيف.

وسجلت الولايات المتحدة الامريكية ما يتراوح 1500 إلى 3500 حالة وفاة يوميًا بأمريكا، حيث تبين أن حالات الوفاة تزداد بما يعادل مرتين ونصف مقارنة خلال الصيف.

وكانت المتغيرات الجديدة بما في ذلك واحد تم اكتشافه لأول مرة في المملكة المتحدة ويبدو أنه أكثر قابلية للانتقال وتم تسجيله بالفعل في أكثر من 30 ولاية، وسط مخاوف أن يؤدي إلى المزيد من الحالات والمزيد من الوفيات.

وأوصى الخبراء بضرورة الاستمرار فى ارتداء الأقنعة مع استمرار تخفيف إجراءات الإغلاق وسط محاذير من قفزة منحنى الإصابات مرة أخرى.

جدير بالذكر أن شهدت الولايات المتحدة ارتفاعًا في عدد الوفيات بأكثر من 5400 حالة تم تسجيلها الجمعة الماضية، عنها يوم الجمعة.