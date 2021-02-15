اليوم السابع
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تحكيم مسابقة معرض المسابقة الدولية للعلوم والهندسة "أون لاين" ببنى سويف

الإثنين، 15 فبراير 2021 07:32 م
تحكيم مسابقة معرض المسابقة الدولية للعلوم والهندسة "أون لاين" ببنى سويف جانب من المسابقة
بنى سويف - هانى فتحى

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أجرت اليوم مديرية التربية والتعليم ببنى سويف التقييم النهائى لمعرض المسابقة الدولية للعلوم والهندسة بمركز التطوير التكنولوجى ببنى سويف، وذلك تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، والذى تضمن إجراء التحكيم "On line" لعدد 45 مشروعا فى عدد من المجالات العلمية والتطبيقية

وضمت لجنة التحكيم نخبة من الأساتذة الأكاديميين من المتخصصين بكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة وأعضاء توجيه العلوم بالمديرية، وفى حضور سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم، وائل شكر الله مدير إدارة التدريب بالوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وماجد أبوسيف مدير المركز التكنولوجي

وشهد التقييم عمل مداخلات مع الطلبة ولجنة التحكيم بشأن المشروعات المقدمة فى المسابقة، حيث وجهت وكيلة الوزارة سهام يوسف كلمة تشجيع للطلبة المشاركين على أعمالهم المقدمة، وتوجيه الشكر للجنة التحكيم ولتوجيه العلم والتطوير التكنولوجى وكل القائمين على إنجاح هذا العمل الذى يتم لأول مرة أون لاين وبشكل يحقق أهداف المسابقة.

 

جانب من المسابقة (1)
 
جانب من المسابقة (2)
 
جانب من المسابقة (3)
 
جانب من المسابقة (4)
 
جانب من المسابقة (5)

بنى سويف

المسابقة الدولية للعلوم والهندسة

مركز التطور التكنولوجى

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