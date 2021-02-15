بدء تسكين طلاب المدن الجامعية بدمياط 24 فبراير

ويأتي القرار حتى يتمكن الطلاب والطالبات من نقل أدواتهم واحتياجاتهم للمدن الجامعية والاستقرار بها لمنحهم الفرصة الكاملة للمذاكرة والإعداد الجيد من خلال بيئة تعلم جيدة في أجواء مستقرة قُبيل بدء اختبارات الفصل الدراسي الأول، ولتهدئة سريرتهم لتمكينهم من خوض الاختبارات بالنجاح والتوفيق.

وتهيب الجامعة بالطلاب والطالبات بمراجعة المواقع الإلكترونية لكلياتهم أولاً بأول لمتابعة جدول اختبارات الفصل الدراسي الأول.

كما تقرر عودة الطلاب والطالبات إلى نفس الغرفة التي كانوا يسكنوها قبل توقف الدراسة مع اتباع نفس التعليمات والإجراءات الاحترازية التي كانت تُتبع في الفصل الدراسي الأول.