اليوم السابع
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الإثنين، 15 فبراير 2021 02:34 م
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بدء تسكين طلاب المدن الجامعية بدمياط 24 فبراير

الإثنين، 15 فبراير 2021 02:10 م
بدء تسكين طلاب المدن الجامعية بدمياط 24 فبراير الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط
دمياط معتز الشربينى

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قرر الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، اليوم الاثنين، بحضور الدكتور وائل الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بدء إقامة الطلاب والطالبات بالمدن الجامعية التي كانوا يقيمون بها قبل توقف الدراسة وذلك اعتباراً من الأربعاء الموافق 24 فبراير 2021 دون تحمل الطلاب والطالبات بالمدن الجامعية أي أعباء مادية للأيام المتبقية في شهر فبراير 2021، على أن يبدأ تحصيل الرسوم من 1 مارس 2021.
 
ويأتي القرار حتى يتمكن الطلاب والطالبات من نقل أدواتهم واحتياجاتهم للمدن الجامعية والاستقرار بها لمنحهم الفرصة الكاملة للمذاكرة والإعداد الجيد من خلال بيئة تعلم جيدة في أجواء مستقرة قُبيل بدء اختبارات الفصل الدراسي الأول، ولتهدئة سريرتهم لتمكينهم من خوض الاختبارات بالنجاح والتوفيق.
 
وتهيب الجامعة بالطلاب والطالبات بمراجعة المواقع الإلكترونية لكلياتهم أولاً بأول لمتابعة جدول اختبارات الفصل الدراسي الأول.
 
كما تقرر عودة الطلاب والطالبات إلى نفس الغرفة التي كانوا يسكنوها قبل توقف الدراسة مع اتباع نفس التعليمات والإجراءات الاحترازية التي كانت تُتبع في الفصل الدراسي الأول.
 
 
 
 
 
 

 


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