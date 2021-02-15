اليوم السابع
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النيابة تطلب التحريات حول دهس سائق ميكروباص طفلين فى حلوان

الإثنين، 15 فبراير 2021 06:00 ص
النيابة تطلب التحريات حول دهس سائق ميكروباص طفلين فى حلوان سيارة ميكروباص ، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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طلبت نيابة حلوان، تحريات المباحث حول واقعة اتهام سائق ميكروباص بدهس طفلين بسيارته، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه. وكان تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على سائق تسبب في مصرع طفلين أثناء عبورهما شارع البرهان بمنطقة حلوان، وتم نقل المتوفين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من مستشفى حلوان العام، باستقبال جثة فتاة عمرها 15 سنة وطفل 6 سنوات، تعرضا لحادث سير فى الشارع، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين من خلال التحريات حول الحادث، أن سائق سيارة ميكروباص صدم الطفلين أثناء عبورهما الطريق، بسبب السرعة الزائدة، وتم نقلهم إلى المستشفى، فيما يستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان وأهالى الضحايا، وتحرر محضر بالواقعة.


سائق يدهس طفلين فى حلوان

سيارة ميكروباص تدهس طفلين

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حلوان

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