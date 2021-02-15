المخابرات الروسية تعلن اعتقال عنصرين فى خلية إرهابية بسيبيريا

موسكو (أ ش أ)

أعلنت المخابرات الروسية اليوم الاثنين، اعتقال عنصرين في خلية "كتيبة التوحيد والجهاد" الإرهابية فى مقاطعتى نوفوسيبيرسك وتومسك فى سيبيريا، وأضاف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ـ حسبما أفادت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية ـ أن نتيجة عمليات البحث والتقصي، التي جرت في نوفوسيبيرسك وتومسك، تمكن رجال الأمن من تفكيك نشاط غير مشروع لخلية إقليمية تابعة للمنظمة الإرهابية الدولية "كتيبة التوحيد والجهاد".



وأشار إلى أن الخلية كانت متورطة في تمويل الأنشطة الإرهابية، وأن أحد الموقوفين يحمل الجنسية الروسية، فيما يحمل الآخر جنسية دولة مجاورة.