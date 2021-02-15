اليوم السابع
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الزوجان المتهمان ببيع رضيعتهما مقابل 50 ألف جنيه: كنا فى حاجة للأموال ولدينا طفل آخر

الإثنين، 15 فبراير 2021 06:23 م
الزوجان المتهمان ببيع رضيعتهما مقابل 50 ألف جنيه: كنا فى حاجة للأموال ولدينا طفل آخر أموال - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أدلى الزوجان المتهمان ببيع نجلتهم الرضيعة، البالغة من العمر 6 شهور علي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أمام جهات التحقيق، أنهما لديهما طفل آخر يبلغ من العمر عامين، ولحاجتهم المال تم عرض الطفلة للبيع نظير مبلغ 50 ألف جنيه.

وأشار المتهمان، إلى أنهما اتفقا علي عمل منشور علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بشرط أن من يقوم بشرائها يكون من أسرة طيبة، ونتمكن من رؤيتها، وأن الحاجة للمال كانت دافع لذلك.

كان اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، قد تلقى اخطارا بقيام زوجين، بعرض طفلتهما الرضيعة البالغة من العمر 6 شهور للبيع، علي صفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك. جرى التنسيق مع إدارة الهجرة الغير شرعية بوزارة الداخلية، وضباط مباحث القليوبية، تم ضبط الزوجين وهما "ع. ا"، وزوجته "ر. ر"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم2648 جنح اول شبرا الخيمة وتولت النيابة التحقيق.

فيما قررت نيابة قسم أول شبرا الخيمة، اليوم الاثنين، حبس ربة منزل وزوجها 4 أيام على ذمة التحقيقات، لعرضهما طفلتهما الرضيعة 6 أشهر للبيع مقابل 50 ألف جنيه، وقررت النيابة تسليم الطفل لأحد أفراد عائلة الأم لرعايته. وطلبت النيابة، إجراء تحليل "dna" على الطفلة، للتأكد من نسب الطفلة للمتهمة وزوجها وبيان ما إذا كانت ابنتهما من عدمه.


امن القليوبية

بيع رضيعة

عرض رضيعة للبيع

شبرا الخيمة

مديرية أمن القليوبية

نيابة شبرا الخيمة

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