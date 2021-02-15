الدولة تدعم أسطول الإسعاف بأسوان.. سيارات مجهزة وكوادر مدربة لإنقاذ الأرواح

أسوان - صلاح المسن

قدمت الدولة دعماً جديداً للنهوض بخدمة الإسعاف بأسوان ضمن الدعم المتواصل، للوصول لكافة للأماكن ذات التضاريس الوعرة والمناطق الصحراوية وتتحمل طبيعة الأجواء المناخية، حيث تم إضافة سيارات إسعاف جديدة مجهزة لتغطي كافة الطرق وأنحاء المحافظة وتناسب الطبيعة الجغرافية والسكانية لمحافظة أسوان.

يأتي ذلك من أجل دعم المنظومة الصحية بالسيارات الجديدة المزودة بالتجهيزات الطبية المتطورة والحديثة المتوفرة بالإسعاف مما يساهم فى سرعة التعامل مع الحالات المرضية الطارئة وفى الحوادث وإنقاذ حياتهم قبل دخولهم المستشفى، ومن أجل زيادة عدد نقاط وسيارات الإسعاف للوصول إلى المعدل العالمى فى مستوى الرعاية والإستجابة لبلاغات الحوادث فى أقل وقت ممكن .

ودشن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، 10 سيارات إسعاف لتضاف إلى أسطول الإسعاف بإجمالي 112 سيارة موزعة على 45 نقطة بكافة مدن ومراكز محافظة أسوان، شاملة كافة التجهيزات الطبية للإسعافات الأولية والعناية المركزة وبتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه، حيث ستدخل الخدمة خلال الفترة الحالية ضمن خريطة نقاط الإسعاف المنتشرة في جميع مراكز ومدن المحافظة بإجمالي 45 نقطة أسعاف بالتوازي مع الإلتزام ببرامج الصيانة الدورية والشاملة لسيارات الإسعاف مع مراجعة توافر كافة المعدات والمستلزمات الطبية وتدريب العاملين عليها والتنسيق مع مديري المستشفيات لسرعة التعامل مع مصابي الحوادث .

وشارك مرفق الاسعاف بأسوان مؤخرا في التدريب العملي المشترك صقر لمجابهة الأزمات والكوارث الذي نظمته محافظة أسوان، وفي إطار جهود مواجهة كورونا، أكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، على أنه تم تسخير كافة الإمكانيات أمام حالات الإصابة أو الإشتباه بفيروس كورونا مع مراعاة الجانب الإنسانى والتدخل السريع والآمن ومنها تخصيص سيارات إسعاف نموذجية موزعة على كافة ومدن المحافظة لنقل حالات الكورونا سواء من خلال النداء الآلى 105 أو بالتنسيق مع مديرية الصحة.

ومن جانبه أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالدور الهام والحيوي الذي تقوم به هيئة الإسعاف المصرية في توفير الرعاية الطبية السريعة للمواطنين والتعامل مع أي حالات طارئة أول بأول لحين وصولها إلى أقرب مستشفى، مؤكدا أن السيارات الجديدة ستضاف لأسطول سيارات الإسعاف بالمحافظة والتي وصلت إلي 112 سيارة نموذجية مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية ومسعفين مدربين علي كيفية التعامل مع أي حالات بالشكل المطلوب، علاوة على لانشات الإسعاف النهري التى تم تخصيص مرسى لها بكورنيش أسوان الجديد للتعامل مع الحوادث التى تقع بمجرى نهر النيل.

ووجه محافظ أسوان، مدير الإسعاف بالعدالة فى التوزيع بين مختلف أنحاء المراكز والمدن مع ضرورة وضع السيارات الجديدة في أماكن حيوية وخاصة علي الطرق السريعة بهدف التعامل الفوري مع أي حالات أو حوادث مرورية وخاصة طريق " أسوان _ القاهرة الصحراوى الغربى"، بالإضافة إلى الإلتزام ببرامج الصيانة الدورية والشاملة لسيارات الإسعاف بالتنسيق مع توكيلات الشركات المصنعة لها .



أسطول الإسعاف بمحافظة أسوان



الدولة تدعم أسطول الإسعاف بأسوان (1)



سيارات مجهزة وكوادرمدربة لإنقاذ الأرواح والمصابين



وحدات الإسعاف براً ونهراً تعمل علي مدار ال 24ساعة