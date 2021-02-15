افتتاح عيادة عيون بأحدث الأجهزة الطبية في مستشفى الكردى بالدقهلية.. صور

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن افتتاح وتجهيز عيادة الرمد لمرضى العيون بمستشفى الكردى المركزي، تبرعا من المجتمع المدنى، بعد توفير مكان مخصص لها وتجهيز وتطوير العيادة بأحدث أجهزة الرمد الطبية، لتواكب أحدث التطورات فى مجال تشخيص أمراض العيون والرمد لتقديم خدمة طبية عالية الجودة لأهالى محافظة الدقهلية.

وأفاد وكيل الوزارة أن العيادة تقدم خدمات قياس النظر بالكمبيوتر، وعمل مقياس النظارة وفحص قاع العين ومختلف أنواع العمليات الصغرى بالعين، حيث تم تجهيزها بميكروسكوب لفحص العين وجهاز قياس ضغط العين وجهاز قياس العدسات وغيرها من الأجهزة والالات الجراحية اللازمة للعمليات الصغرى.

كما قدم مكى الشكر لأعضاء المجتمع المدنى على ما يقدمون من دعم للمستشفيات والتعاون مع مديرية الصحة لرفع مستوى الخدمات الصحية ووجه الشكر لادارة المستشفى لجهودها المتميزة فى تنمية المشاركة المجتمعيه.

فى اطار جهود مديرية الصحة بالدقهلية للتوسع فى إنشاء عيادات الرمد لخدمة قطاع عريض من مواطنى محافظة الدقهلية وبدعم وجهود المجتمع المدنى وفى بإدرة هى الأولى من نوعها.