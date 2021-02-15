اليوم السابع
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اتحاد أمهات مصر: قرار دمج امتحانات الصف الثالث الإعدادى أثر نفسيا على الطلاب

الإثنين، 15 فبراير 2021 10:15 م
اتحاد أمهات مصر: قرار دمج امتحانات الصف الثالث الإعدادى أثر نفسيا على الطلاب وزارة التعليم
كتب محمد شرقاوى

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أكدت منال فرحات، منسق اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، أن هناك مخاوف من أولياء الأمور للقرارات التي تحدث عنها وزير التربية والتعليم أمس، بخصوص دمج امتحان الترم الأول والثانى لطلاب الصف الثالث الإعدادى، موضحًا أن القرار أثر نفسيًا بشكل كبير على الطلاب وأولياء الأمور.
 
 
 
وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيرى رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن معظم قرارات الوزير بخصوص الامتحان المُجمع جيدة، حيث كان هناك حالة من الهلع لنزول الطلاب خلال فترة فيروس كورونا. 
 
 
 
وأشارت إلى أن طلاب الدمج وذوي الاحتياجات الخاصة كان ينتظروا قرارات تخصهم في ما تم إعلانه من قبل الوزير أمس، مؤكدة أنه كان هناك مطالب بتخصيص منصات تناسب وضعهم، بجانب أنه ليس هناك اختبارات استرشادية لحالتهم، موضحة أن الطلاب من الصف الـ4 إبتدائي وحتى الـ2 إعدادي يطالبون بوجود نماذج استرشادية عن الامتحان المُجمع.

التربية والتعليم

اتحاد امهات مصر

كورونا

دمج الامتحانات

امتحانات الفصل الدراسى الثانى

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