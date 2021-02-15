إغلاق 4 مراكز تعليمية بالأزاريطة فى الإسكندرية .. صور

الإسكندرية جاكلين منير

شن حى وسط الإسكندرية حملة مكبرة وفقا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية واستمرارا لحملات إغلاق المراكز التعليمية، وأسفرت عن إغلاق عدد 4 مراكز تعليمية بالأزاريطة فى حى وسط.

وأشار حى وسط فى بيان له اليوم، إلى أنه وفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بشن حملات مكثفة لاغلاق المراكز التعليمية، تفعيلا للإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا، وتنفيذا لتعليمات اللواء علاء يوسف رئيس حى وسط؛قامت لجنة غلق السناتر بقيادة سكرتير عام حى وسط ،بحملة مكبرة لإغلاق 4 مراكز تعليمية بالازاريطة، وذلك بمشاركة رئيس ومسئول قسم الغلق بإدارة رخص المحلات بالحى وإدارة المتابعة، إدارة وسط التعليمية و الإدارة العامة للمتابعة.

و تم خلال الحملة إغلاق سنتر الزهراء التعليمى شارع مصطفى اسماعيل ، سنتر الزهراء التعليمى شارع دينوقراط سنتر زكريا التعليمى شارع هيها ، وسنتر الهدى التعليمى شارع ممفيس، ووضع الجمع الأحمر على أبوابها وختمه بختم حى وسط، فى إطار تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية والتدابير اللازمة للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا.