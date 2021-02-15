اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 فبراير 2021 11:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إغلاق مركزين للدورس الخصوصية في السويس.. صور

الإثنين، 15 فبراير 2021 09:56 ص
إغلاق مركزين للدورس الخصوصية في السويس.. صور جانب من الغلق
السويس- سيد نون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت رئاسة حى السويس، حملة مكبرة على مراكز الدورس الخصوصية، وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بحظر التجمعات واتخاذ الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا. شارك فى الحملة المهندسة فاتن عبد الغنى، رئيس حى السويس، محمد عبد الله سكرتير الحى و قوة أمنية من قسم شرطة السويس وقيادات الحى .

أغلقت الحملة اثنين من مراكز خاصة للدروس الخصوصية للطلاب بشارع الجيش بالسويس، وحررت محاضر لأصحاب تلك المراكز بسبب مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء .

أكدت المهندسة فاتن عبد الغنى، أن حى السويس يضم أكبر عدد من المراكز الدروس الخصوصية داخل المحافظة ، لافتة إلى أن هناك حملات مستمرة و شبه يومية على تلك المراكز من أجل إغلاقها تنفيذ لقرار المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء منعا للتجمعات لمواجهة فيروس كورونا .

 

FB_IMG_1613374066317
 

 

FB_IMG_1613374070703
 

 


السويس

كورونا

محافظة السويس

اخبار السويس

غلق مراكز دروس خصوصية في السويس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة