إغلاق مركزين للدورس الخصوصية في السويس.. صور

السويس- سيد نون

شنت رئاسة حى السويس، حملة مكبرة على مراكز الدورس الخصوصية، وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بحظر التجمعات واتخاذ الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا. شارك فى الحملة المهندسة فاتن عبد الغنى، رئيس حى السويس، محمد عبد الله سكرتير الحى و قوة أمنية من قسم شرطة السويس وقيادات الحى .

أغلقت الحملة اثنين من مراكز خاصة للدروس الخصوصية للطلاب بشارع الجيش بالسويس، وحررت محاضر لأصحاب تلك المراكز بسبب مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء .

أكدت المهندسة فاتن عبد الغنى، أن حى السويس يضم أكبر عدد من المراكز الدروس الخصوصية داخل المحافظة ، لافتة إلى أن هناك حملات مستمرة و شبه يومية على تلك المراكز من أجل إغلاقها تنفيذ لقرار المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء منعا للتجمعات لمواجهة فيروس كورونا .