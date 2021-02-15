إجراء عمليتين دقيقتين لسيدة وطفلة بمستشفى دسوق العام وبيلا بكفر الشيخ

كفر الشيخ محمد سليمان

أكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، نجاح فريق من الأطباء بمستشفى بيلا المركزى فى إجراء جراحة دقيقة لسيدة حامل فى الأربعين من عمرها، وتم استئصال الرحم وكيس من على المبيض و استخراج جنين متوفى من على المبيض، إثر حمل خارج الرحم ووصل عمر الجنين 35 أسبوع .

وأضافت سلام، بلغ وزن الرحم مع الكيس مايقرب من 16 كيلو ونص بالإضافة لوزن الجنين الذي بلغ 3 كيلو، واستمرت العملية 4 ساعات متواصلة وخرجت المريضة بحالة جيدة، وهى الآن فى العناية المركزة تحت الملاحظة، موجهة الشكر للفريق الطبي.

وأكدت سلام، كما تمكن فريق طبي بمستشفى دسوق العام من إجراء عملية جراحية لفتح، وتوسيع فتحة الأنف الخلفية بالمنظار لطفلة عمرها 12 يوماً تعاني من إنسداد عظمى فى فتحتى الأنف الخلفية والطفلة الآن بوحدة عناية الأطفال على تنفس صناعى وبحاله جيدة.