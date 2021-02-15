أسطول معدات للعمل.. استعداد ضخم لاطلاق مبادرة حياة كريمة بالغربية ..فيديو

يأتى ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير وتنمية 1500 قرية ريفية بنطاق الجمهورية، واتخاذ الإجراءات العاجلة والتنسيق الفوري مع الجهات المعنية للبدء فورًا في تنفيذ تلك المبادرة، وشارك في الإصطفاف 130 معدة ثقيلة وتشمل لوادر وحفارات و قلابات وجليدرات وماكينات كهرباء وماكينات شفط مياه وغيرها من المعدات الثقيلة.

وأكد المحافظ أن تلك المبادرة التي أطلقها فخامة الرئيس لتطوير قري الريف تؤسس لمرحلة جديدة من مفهوم التنمية علي أرض وطننا الحبيب، مضيفا أن هذه المبادرة تعد مشروعا قوميا وأحد أهم المبادرات الرئاسية التي تهتم بتطوير حياة الإنسان المصري وتغيير نمط حياته الريفية.

ومن جانبه صرحت الدكتورة زينب سامي منسق المبادرة بمحافظة الغربية ، ان المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس للجمهورية تهدف إلى الارتقاء بالمستوي الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقري المصرية .

وأشارت إلى أن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بالغربية تتضمن 54 قرية و 88 تابع بمركز زفتي ويتوالي جهاز تعمير الساحل الشمالي بوزارة الاسكان مسئولية تنفيذ الاعمال الانشائية بتكلفة تقديرية 4.4 مليار جنية ، كما انه سيتم اعداد نموذج موحد للمنشات التي سيتم تنفيذها بالمحافظات مثل " المدارس ، مراكز الشباب ، المنشات الخدمية " وغيرها للتوصل الي نمط موحد بكافة القري .