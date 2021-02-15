أخبار مصر.. امتحانات الشهادة الإعدادية فى يونيو المقبل بلجان داخل المدارس

نشر اليوم السابع المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها، إعلان وزارة التعليم أن امتحان الشهادة الإعدادية سيكون في شهر يونيو المقبل، داخل المدارس، فضلاً عن تقارير سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

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التعليم: امتحانات الشهادة الإعدادية فى يونيو المقبل بلجان داخل المدارس

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحان شهر فبراير الذى يعقد لطلاب النقل بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسى 26 فبراير الجارى، هو تقييم الطلاب عن امتحانات الفصل الدراسى الأول وسيكون عبارة عن امتحان واحد مجمع لجميع المواد الدراسية والحضور يوم واحد فقط لكل صف دراسى بالنسبة للطلاب من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى، أما بالنسبة لتقييم الطلاب عن الفصل الدراسى الثانى ستعقد لهم امتحانات فى 3 شهور هى مارس وإبريل ومايو 2021 وهذه الاختبارات الشهرية بديل لامتحان نهاية العام أى أن الطلاب لن يخوضوا امتحانات فى نهاية الفصل الدراسى الثانى.



انطلاق العمل بالمرحلة الثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية اليوم

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن اليوم الاثنين الموافق 15 فبراير يتم انطلاق العمل بالمرحلة الثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بمشاركة عدد 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين، على أن يتم انضمام بقية الشركات تباعًا حتي 30/6/2021 ، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والتي تم انطلاقها في 15 نوفمبر الماضي قد تمت بنجاح ، مؤكدًا على أن هذه المنظومة تعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمى لتحقيق رؤية مصر 2030 ، وتحظى بدعم كبير من القيادة السياسية ، كما أنها تعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية ، ورفع كفاءة الفحص الضريبى ، مما يسهم فى استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم .



المحترفون يرسلون برقيات عيد الحب فى أسبوع مثير تهديفياً.. منتخب مصر أكبر المستفيدين من الطفرة التهديفية.. صلاح يواصل صدارة هدافى البريميرليج.. حجازى يسجل اسمه.. كوكا بهدفين فى ربع ساعة.. ومصطفى محمد هداف ناري

أرسل المحترفون المصريون برقيات عيد الحب للجماهير خلال الأسبوع المنقضي في الدوريات الأوروبية المختلفة والعربية أيضاً حيث شهدت المباريات التي شارك فيها اللاعبين تسجيل غالبيتهم اهدافاً مميزة في الدوريات التي يلعبون فيها ما أسهم في حالة من السعادة خاصة وأنه يعتبر الأكثر حصاداً لهم من حيث تسجيل الأهداف خلال الموسم الحالي.



أمطار ورياح وشبورة.. تعرف على خريطة الظواهر الجوية من الثلاثاء للخميس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة من غدا الثلاثاء 16 فبراير 2021 إلى الخميس 18 فبراير 2021، حيث تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ( انخفاض في درجات الحرارة يصاحب ذلك نشاط الرياح على أغلب الأنحاء وسقوط الأمطار على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد )



نقابة المعلمين تعلن صرف دفعة معاشات يناير بقيمة 135 مليون جنيه

أعلنت النقابة العامة للمهن التعليمية، صرف دفعة معاشات المعلمين يناير المقررة للأعضاء، اليوم الإثنين، وتوافرها في ماكينات الصراف الآلى. وشددت النقابة العامة على جميع فرعيات المعلمين واللجان النقابية، بمتابعة إجراءات صرف المعاشات، والتواصل مع النقابة العامة في حالة وجود أي معوقات تطرأ أثناء عملية الصرف، وتقديم كل المساعدة للمعلمين المستحقين والإجابة على استفساراتهم.



المنتخب يطلب مواجهة جزر القمر باستاد القاهرة بتصفيات أمم أفريقيا

استقر مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة و منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري، على خوض مباراته الفراعنة أمام جزر القمر على استاد القاهرة الدولي بالجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 التي تستضيفها الكاميرون في الفترة من 22 إلي 30 مارس المقبل ويتخللها مباراة أخري مع كينيا في كينيا في الجولة السادسة والأخيرة .



شهادة نجاح دولية جديدة للبرنامج الاقتصادى ..الجنيه المصرى ضمن أفضل عملات العالم من حيث الأداء أمام الدولار فى 4 سنوات.."بلومبرج ":استقرار العملة وأسعار الفائدة المرتفعة أنعش سوق السندات فى مصر .. انفو جراف

يعتبر سعر الصرف من أهم مؤشرات قوة اقتصاد دول العالم، وتقوم المؤسسات الدولية بقياس ما يعرف بـ "أداء العملة" ويقصد به مقدار ارتفاع أو انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي في مدة زمنية معينة، ويتم اعتبار هذا الأداء مؤشراً هاماً على جودة الأداء الاقتصادي والسياسات النقدية التي تنتهجها دول العالم.



وفاة البرلمانى السابق البدرى فرغلى فى بور سعيد

توفى، منذ قليل اليوم الاثنين، البدرى فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، وعضو مجلس الشعب السابق عن محافظة بورسعيد.



أمطار ورياح وانخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة تستمر حتى الخميس.. أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة الكبرى.. وأجواء شديدة البرودة والصغرى تصل 7 درجات بالعاصمة

حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية تتعرض لها البلاد خلال الساعات المقبلة، بداية من غدا الثلاثاء وحتى الخميس حيث تتعرض البلاد لأمطار غزيرة ورعدية ونشاط رياح تصل للعاصفة وانخفاض بدرجات الحرارة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة من غدا الثلاثاء 16 فبراير 2021 إلى الخميس 18 فبراير 2021، فترة عدم الاستقرار، حيث تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية (انخفاض فى درجات الحرارة يصاحب ذلك نشاط الرياح على أغلب الأنحاء وسقوط الأمطار على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد).



نقابة التطبيقيين تدعو لأول انتخابات بعد 20 عاما من تجميدها.. صاحبة المليون و600 ألف عضو تستعد لاستقبال النقيب رقم 4 فى تاريخها "مارس المقبل".. أمين الصندوق: قانون 100 سبب التوقف وفرعيات فقدت 50% من مجالسها

بعد مرور 20 عاما على انتخاب مجلس نقابة التطبيقيين الحالى، ونقاباتها الفرعية بالمحافظات، وتجميد الدعوة لانتخاب مجالس جديدة لأربع دورات متتالية، تستعد النقابة لانتخاب النقيب العام رقم 4 منذ إنشاءها فى عام 1974، ليتم إعلان اسم النقيب العام وأعضاء مجلسه مارس 2021، ونقباء المحافظات وأعضاء الجميعات العمومية المنتخبة.



وتُقدر أعداد التطبيقيين المقيدين بالنقابة حوالى مليون و600 ألف تطبيقى من خريجى المدارس الثانوية الصناعية وما يعادلها بكل مستوياتها، ويعُد "المهندس حافظ عامر هو أول نقيب للتطبيقيين، عقب إنشائه للنقابة تحت اسم "نادى خريجى الصنايع" فى عام 1974، والنقيب رقم 2 هو أحمد عبد القادر غنيمة، ثم تبعه الدكتور زكريا حشاد والذى مازال يمارس مهام منصبه كنقيب عام، ليُصبح النقيب المنتظر هو رقم 4 فى تاريخ النقابة.



مؤشر البطالة يواصل التراجع للربع الثانى على التوالى رغم كورونا.. استمرار عودة الأنشطة اليومية بعد إنهاء قرارات الإغلاق يقود البطالة إلى الانخفاض لـ7.2%.. وتراجع البطالة بالريف لـ4٪ مقابل 4.5٪ فى الربع الثالث

أظهرت نتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع (أكتوبر- ديسمبر) لعام 2020، تراجع معدل البطالة حيث بلغ 7.2٪ من إجمالي قـــوة العمل، مقابل 7.3٪ فى الربع الثالث من عام 2020، بانخفاض قدره 0.1٪، وبانخفاض بلغ 0.8٪ عن الربع المماثل من العام السابق.

وعزا التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هذا الانخفاض إلي استمرار عودة الأنشطة اليومية المعتادة لطبيعتها، وذلك بعد إنهاء قرارات الإغلاق والحظر الجزئى التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.