CNN: توقعات بوصول وفيات كورونا فى الولايات المتحدة لـ 600 ألف بحلول يونيو

كتبت ريم عبد الحميد

قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن عدد وفيات كورونا فى الولايات المتحدة سيصل إلى أكثر من 600 ألف بحلول الأول من يونيو المقبل، وفقا لأحدث التنبؤات من معهد قياسات الصحة والتقييم فى جامعة واشنطن.

وأوضحت الشبكة أن النموذج تنبأ بأن يصل عدد الوفيات جراء الجائحة منذ بداياتها إلى 614.503 أمريكى، فى انخفاض طفيف عن التوقعات السابقة الأسبوع الماضى، والتي تنبأت أن يصل عدد الوفيات على 631 ألف.

ووفقا لمعهد قياسات الصحة، فإن الطقس الأكثر دفئا وحملة التطعيم الواسعة يمكن أن تؤدى إلى انخفاض العدوى من الآن وحتى أغسطس المقبل.

وتوزعت أكثر من 50 ألف جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن فى مختلف الولايات الأمريكية، وفقا لمراكز الوقاية من الأمراض والسيطرة. ولو بدأ 95% من الأمريكيين فى ارتداء الكمامة فى الأسبوع المقبل، فيمكن إنقاذ 34 ألف شخص.

وأشارت سى إن إن إلى أن انتشار السلالة البريطانية من فيروس كورونا يمكن أن يعقد

أى تراجع محتمل. فقد تم تسجيل 981 حالة على الأقل بالسلالة المعروفة باسم متغير B.1.1.7 فى 37 ولاية أمريكيى حتى الآن، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض.

وقال الفريق إنه أخذ فى الحسبان الانتشار غير المتوقع لتلك السلالة. وفى أسوأ السيناريوهات، قد يصل عدد الوفيات فى الولايات المتحدة إلى 645 ألف بحلول الأول من يونيو.