اليوم السابع
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5 حالات إصابة بفيروس كورونا وشفاء 3 حالات فى شمال سيناء خلال 24 ساعة

الأحد، 14 فبراير 2021 04:21 م
5 حالات إصابة بفيروس كورونا وشفاء 3 حالات فى شمال سيناء خلال 24 ساعة صحة شمال سيناء - أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

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سجلت صحة شمال سيناء فى بيانها اليومى بشأن متابعة كورونا 5 حالات إصابة جديدة، وأعلنت صحة شمال سيناء انه خلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل 5 إيجابية وصفر حالات وفيات وتسجيل شفاء 3 حالات من بين المصابين .

وأوضح البيان، أن الحالات التى تتلقى العلاج بالمستشفيات  3 حالات تتلقى العلاج بمستشفيات المحافظة المخصص فيها أماكن عزل وعلاج حالات كورونا تحت الرعاية الطبية المباشرة، و 70 حالة عزل منزلى يتلقون العلاج فى بيوتهم وفقا للبروتوكول العلاجى المتبع .

وجاء فى البيان أن اجمالي احصائيات متابعة كورونا فى عموم مراكز وقرى شمال سيناء منذ ظهور الجائحة سجلت 99 حالة وفاة، 301 حالة ايجابية، فيما بلغ  اجمالي عدد حالات الشفاء 1658حالة .

وانتهت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض بشمال سيناء من تطهير مناطق وأحياء بالعريش .

وواصلت مديرية الصحة بشمال سيناء، حملاتها التوعوية للوقاية من فيروس كورونا بحملات ارشادية وندوات واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي فى بث رسائل توعوية توضح كيفية التعامل مع المرض فى حالة الإصابة والإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية منه، والتأكيد على ضرورة ارتداء الكمامة .

 

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