33 مليون و715 ألف جنيه اعتمادات الخطة الاستثمارية بمدينة المحلة

الغربية عادل ضرة

كشف اللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة لـ "اليوم السابع"، إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية بـ 33 مليون و715 ألف جنيه، منها مليون و550 ألف جنيه لقطاع الكهرباء، و2 مليون و650 الف جنيه لتحسين البيئة، و19مليون و135 ألف جنيه للنقل والمواصلات، و100 الف جنيه للأمن والحماية المدنية، و330 ألف جنيه تدعيم للوحدات المحلية.

وأضاف رئيس المدينة أنه تم تدبير 450 ألف جنيه من الخطة الإضافية لرصف طريق محب بالوحدة المحلية لقرية الشهيدي، واعتماد مليون و500 ألف لمد وتدعيم شبكات الكهرباء بأعمدة كشافات بقرى المركز و2 مليون و650 الف لشراء لودر واستكمال تغطية ترعة ميت الليت هاشم واستكمال تغطية ترعة العشرينات.

وأشار "زين العابدين" أنه تم وضع خطة لرصف الطرق بالوحدات المحلية منها 3طرق بالوحدة المحلية لقرية محلة ابو علي، ورصف طريق مدخل عزبة البابلي ورصف طريق مدخل عزبة الكردي، ورصف الطريق المؤدي لمدرسة عزبة كامل.

وفى الوحدة المحلية لقرية محلة حسن أوضح رئيس المدينة أنه تم رصف شارع ابو المجد الريات، واستكمال رصف عزبة مزراحي، واستكمال رصف شارع داير الناحية بمنشأة الأمراء، واستكمال رصف طريق مدخل عطاف.