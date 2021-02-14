اليوم السابع
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خالد صلاح
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وكيل صحة سوهاج تتفقد مقر الإدارة الهندسية.. اعرف التفاصيل

الأحد، 14 فبراير 2021 11:44 ص
وكيل صحة سوهاج تتفقد مقر الإدارة الهندسية.. اعرف التفاصيل الدكتورة كريمه حامد وكيل صحة سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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تفقدت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، يرافقها ممدوح أحمد مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية ،علا عقر مدير العلاقات العامة  والدكتور إيهاب يوسف مدير مركز المعلومات وشعبان محمود مدير الإدارة الهندسية، الإدارة الهندسية للوقوف على المعوقات والصعوبات وإيجاد حلول لها.

كما استمعت وكيل صحة سوهاج إلى مدير الإدارة الهندسية أثناء عرضه قوة السيارات وعددها و تفقدت أيضا ورشة صيانة الأجهزة الطبية ووجهت بضرورة توفير كافة الإمكانيات لفنى صيانة الأجهزة ليتثنى لهم تأدية عملهم  .

وخلال زيارتها أكدت الدكتورة كريمه حامد، على ضرورة رفع كفاءة المركبات و عمل الصيانة اللازمة لها وطالبت بعمل تقرير عن جميع المركبات التابعة للمديرية بواسطة المختصين وعرضه عليها للوقوف على سبل دعم الإدارة وتحسين أدائها.

 

 

 


محافظه سوهاج

وكيل صحة سوهاج

الإدارة الهندسية

محافظ سوهاج

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