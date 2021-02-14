وكيل صحة سوهاج تتفقد مقر الإدارة الهندسية.. اعرف التفاصيل

سوهاج محمود مقبول

تفقدت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، يرافقها ممدوح أحمد مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية ،علا عقر مدير العلاقات العامة والدكتور إيهاب يوسف مدير مركز المعلومات وشعبان محمود مدير الإدارة الهندسية، الإدارة الهندسية للوقوف على المعوقات والصعوبات وإيجاد حلول لها.

كما استمعت وكيل صحة سوهاج إلى مدير الإدارة الهندسية أثناء عرضه قوة السيارات وعددها و تفقدت أيضا ورشة صيانة الأجهزة الطبية ووجهت بضرورة توفير كافة الإمكانيات لفنى صيانة الأجهزة ليتثنى لهم تأدية عملهم .

وخلال زيارتها أكدت الدكتورة كريمه حامد، على ضرورة رفع كفاءة المركبات و عمل الصيانة اللازمة لها وطالبت بعمل تقرير عن جميع المركبات التابعة للمديرية بواسطة المختصين وعرضه عليها للوقوف على سبل دعم الإدارة وتحسين أدائها.