وزير الصحة الأيرلندى: لا يوجد "موعد محدد" حتى الآن لعودة الطلاب إلى المدارس

قال وزير الصحة في أيرلندا الشمالية ستيفين دونيلي اليوم الأحد إنه لا يوجد "موعد محدد" حتى الآن لإعادة فتح المدارس مجددا.
وأكد دونيلي - في تصريحاته التي أوردتها صحيفة (بلفاست تلجراف) الأيرلندية، اليوم عبر موقعها الإلكتروني - استمرار المناقشات بين وزارة التعليم ونقابات المعلمين بشأن عودة الطلاب مجددا إلى فصولهم الدراسية.
وردا على سؤال حول الموعد المقرر لإعادة فتح المدارس، قال "من الواضح أننا بحاجة إلى إعادة طلاب الشهادة الأيرلندية الثانوية مجددا لمدارسهم في أسرع وقت ممكن، لكن ما أراه هو أنه لا يوجد موعد محدد حتى الآن".
وزير الصحة الأيرلندى: لا يوجد "موعد محدد" حتى الآن لعودة الطلاب إلى المدارسالأحد، 14 فبراير 2021 08:02 م
مدرسة - أرشيفية
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قال وزير الصحة في أيرلندا الشمالية ستيفين دونيلي اليوم الأحد إنه لا يوجد "موعد محدد" حتى الآن لإعادة فتح المدارس مجددا.
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