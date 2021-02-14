وزيرة الهجرة لأبناء المصريين بالخارج: عيشوا تراثكو وتاريخكو واتكلموا عربي

وقالت وزيرة الهجرة فى رسالتها: "حى الجمالية فيه روح زمان وتراثنا وهويتنا المصرية"، مضيفة: "المصريين فى الخارج بيحبوا بلدهم ومحدش يشكك فى وطنيتهم وأدعوكم لازم تزوروا تراثكو وأحياءكو القديمة، والحرف اليدوية تعكس هويتنا المصرية، اتكلموا عربى وعيشوا عربى وعيشوا تراثكو وتاريخكو".

يذكر أن مبادرة "اتكلم عربي"، التى أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حظيت مؤخرا برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتكون من اليوم إحدى المبادرات القومية التى تستهدف ربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم وتعليم اللغة العربية، وكذا الحفاظ على الهوية وتعريف أبنائنا بالخارج التراث والعادات والتقاليد والقيم المصرية.

وقد كلف الرئيس وزارة الهجرة بالعمل على البث المباشر للأحداث المصرية المهمة (سياسية، رياضية، ثقافية وفنية..)، والعمل على زيادة الترابط بين الأبناء المصريين فى مختلف الدول، والقدرة على بث المعلومات الصحيحة الخاصة بالشأن المصري، وكذلك التذكير والتعريف بالمناسبات الوطنية والدينية وتوقيتاتها.