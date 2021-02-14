اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 فبراير 2021 03:12 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الأحد، 14 فبراير 2021 12:00 م
ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية خضراوات
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
‎‏‎‏‎
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، اليوم الأحد وجاءت كالتالى:
‏‎- الطماطم بسعر 3 جنيهات للكيلو، والبطاطس بـ 3 جنيهات والبصل بـ 7جنيهات، والكوسة 5 جنيه للكيلو، والجزر 5.5 جنيهات، والخيار 5.5 جنيه.
‏‎- الباذنجان الرومى بـ 3.5جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 5.5جنيه للكيلوجرام.
- الباذنجان الأبيض 9 حنيه
‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 5 والفلفل الرومى 6 والفلفل الألوان 19 والليمون 17.5 جنيه.
الفاصوليا الخضراء 14.5 جنيه.
التفاح السكرى 25 جنيها
‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات
اليوسفي 7 جنيهات
الجرافة 9 جنيها
‏‎‏‎- الموز البلدى 10 جنيهات.
‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها.
‏- التفاح الإيطالى 25 جنيها.
- البسلة 8 جنيهات

أسعار الخضراوات والفاكهة

أسعار الطماطم

أسعار الخضراوات فى منافذ وزارة التموين

اخبار مصر

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة