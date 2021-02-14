مقتل ركاب وأفراد من القوات الجوية النيجيرية بهجمات لقطاع الطرق فى كادونا

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أسفر حادثان جديدان منفصلان وقعا في ولاية كادونا النيجيرية، عن مقتل ركاب وأفراد من القوات الجوية النيجيرية، على أيدي قُطاع الطرق.

وقال مدير العلاقات العامة والمعلومات في السلاح الجوي النيجيري إيبيكونلي دارامولا، اليوم الأحد، إن قوات من سلاح الجو النيجيري، البالغ عددها 271 جنديًا، تمكنت من إحباط كمين نصبته مجموعة من قطاع الطرق المسلحين في أونجوانلايا بالقرب من بيرنين جواري في كادونا، مما أسفر عن مقتل العديد من الجانبين.

وأضاف دارامولا أن القوات تمكنت من التغلب على أفراد العصابات الذين كانوا أكثر من 100 فرد، مما أسفر عن مقتل العديد منهم، مشيرًا إلى أن عددًا غير معلوم من أفراد القوات الجوية النيجيرية الذين شاركوا في العملية لقوا حتفهم، بينما أصيب آخرون بجروح ويتلقون العلاج حاليًا.

وفي حادث آخر في كادونا أيضًا، قال صموئيل أروان مفوض الأمن الداخلي والشؤون الداخلية بالولاية، اليوم، إن ثلاثة ركاب قتلوا في هجوم على مركبتهم قرب قرية ياكوا في منطقة الحكومة المحلية في تشيكون بولاية كادونا.

وأضاف أروان إن الأجهزة الأمنية أبلغت عن الهجوم، حيث أعرب المحافظ ناصر روفاي عن أسفه لوقوع الحادث، كما أعرب عن تعازيه لذوي الضحايا.

وقال المفوض إن التحقيقات في الحوادث جارية، مع استمرار القوات في تكثيف الدوريات في المناطق العامة.