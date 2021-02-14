اليوم السابع
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محاكمة سفير سابق بالاستيلاء على 130 ألف دولار من عمله بدولة أفريقية 25 مارس

الأحد، 14 فبراير 2021 03:03 م
محاكمة سفير سابق بالاستيلاء على 130 ألف دولار من عمله بدولة أفريقية 25 مارس دار القضاء العالي- ارشيفيه
كتب إبراهيم قاسم

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حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار عبده أحمد عطية الأودن، اليوم الأحد، جلسة 25 مارس المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة "سفير سابق" لاتهامه بارتكاب جرائم الاستيلاء على 130 ألف دولار أمريكي من جهة عمله والتزوير في محررات رسمية.

 

كانت نيابة الأموال العامة العليا أحالت المتهم "أ. م. ن" – 47 عاما - وزير مفوض بوزارة الخارجية، ورئيس البعثة الدبلوماسية السابق لإحدى الدول الإفريقية، قبل أن يلتحق بديوان عام وزارة الخارجية، ويحمل لقب سفير، للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية بعملة أجنبية بما يعادل أكثر من 2 مليون جنيه مصري، وتقديم محررات مزورة للجهات الرسمية، بقيامه بالتلاعب في فواتير أحد الفنادق الشهيرة، والتحصل على بدلات سكن وخلافه على غير الحقيقة وبالمخالفة للقانون.


محاكمة سفير سابق

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