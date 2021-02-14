محافظة الإسكندرية تضبط 2.5 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى

الإسكندرية جاكلين منير

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بشن حملات مكبرة لضبط والتحفظ على أى لحوم او مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، مع معاقبة المخالفين و تحرير المحاضر الشرطية بالأقسام المختلفة بالمحافظة لتقديمها إلى النيابات المختصة للتحقيق؛ وذلك لمعاقبة كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين والتلاعب بسلامتهم، يأتى هذا فى اطار حرص المحافظة على صحة وسلامة المواطن السكندري.

واشارت محافظة الإسكندرية انه تنفيذا لتكليفات المحافظ؛ قامت مديرية الطب البيطرى بالإسكندرية برئاسة اللواء الدكتور يوسف شباط؛ بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، بشن عدة حملات فى الفترة من يوم 8 فبراير وحتى يوم 10 فبراير2021، وقد أسفرت الحملات عن تحرير 13 محضر للمخالفين، والتحفظ على ما يقرب من 2.5 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمى أو مذبوحة خارج المجازر أو ذبيح غير حيوي، من عدد من المطاعم والمنشات بنطاق أحياء منتزه أول وغرب، والجمرك.

ومن جانبه، أوضح مدير مديرية الطب البيطري؛ أنه خلال الحملات تم ضبط1751 كجم نتر لحوم ،و 388 كجم بط وأوراك بط و 322 لحوم سجق "تم أخذ عينة بواسطة مفتش الصحة" و 122 كجم لحوم بقرى و ضأن" ذبيح خارج المجازر" و 25 كجم لحوم مفرومة و 66 كجم لحوم بقرى ذبيح غير حيوى و غير صالحة ، مشيرا بانه تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر للمخالفين.