اليوم السابع
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فوز جلال شلبى بمنصب النقيب فى انتخابات المحامين بالغربية

الأحد، 14 فبراير 2021 11:11 م
فوز جلال شلبى بمنصب النقيب فى انتخابات المحامين بالغربية انتخابات - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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أسفرت عمليات فرز أصوات الناخبين في انتخابات مجلس نقابة المحامين بمحكمة غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية، والتي تضم 4 محاكم طنطا السنطة كفر الزيات بسيون لاختيار نقيب و8 أعضاء منهم عضو عن مقعد الشباب، عن فوز المحامي جلال شلبي بمقعد النقيب، وفوز كلا من مصطفي الشاعر بمقعد أول طنطا ومحمد خليل بمقعد طنطا وحماده شلبي مركز  طنطا وباسم حشاد بمقعد الشباب، وفوز محمد عامر عن  كفر الزيات وعلي بليكع بسيون واحمد السعيد السنطة وايضا فوز نادر داود.

كانت الانتخابات قد أجريت بمجمع محاكم طنطا، وسط إجراءات أمنية واحترازية، وتم تقسيم اللجان الانتخابية لمنع التزاحم وتسهيل عملية التصويت، وتم إغلاق باب التصويت بعد انتهاء المدة المحددة للتصويت، وفرز الصناديق تحت إشراف قضائي وإعلان النتيجة بتشكيل المجلس الجديد.

 

 

 


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