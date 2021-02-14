طارق شوقى: الإعلان عن تفاصيل التعليم الفنى نهاية الأسبوع المقبل

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن تخيير أولياء الأمور حول كيفية أداء العملية التعليمية في الفصل الدراسي الثانى بين التعليم أونلاين أو الحضور الفعلي يأتي في إطار التعامل الاستثنائي مع الجائحة، حيث اختلف رأي اولياء الامور في كيفية التعامل معها ومن ثم جاء قرار التخيير .

وأضاف وزير التربية والتعليم خلال برنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة on،: جائت الفكرة إحتراماً لخوف أولياء الأمور على أبنائهم ومن هنا أتى التخيير حتى لا يكون الحضور فرضاً.. والموضوع ده فيه تعدد للاراء والدولة عملت كل ما تقدر عليه في هذا الصدد.

وتابع الدكتور طارق شوقى: القرار ده خدناه كلنا في إجتماع لجنة أزمة كورونا بمشاركة كافة الوزارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيث جرى عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسى وتمت الموافقة عليها بما يعكس إن كلنا كوزارات ومؤسسات بنفكر مع بعض، موضحا أن قرارات اليوم تحقق المحتوي التعليمي الجيد بالإضافة للتقييم العادل كون التجربة خلال الفصل الدراسي الثاني من العام المنقضي .

وقال وزير التربية والتعليم، إن نسبة الحضور 95 % في مصر كلها، ومن يدعون لعدم أداء امتحانات يريدون فقط النجاح دون بذل مجهود، متابعا: حريصون على تحسين جودة الدبلومة الامريكية من خلال السيطرة على الامتحانات، وبحيث نضمن ألا تباع الأسئلة على واتساب بفلوس وبالتالى كان لابد من نفعل شيء، وسنجرى امتحان يقيس مستوى حريجى الدبلومة الأمريكية.

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه سيعلن تفاصيل امتحانات التعليم الفني وامتحانات أبنائنا في الخارج نهاية السبوع المقبل، موضحا أنه سيتم إعادة حوكمة التعليم الخاص والدولى سيتم تطبيقها مع بداية العام الدراسى الجديد .