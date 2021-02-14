اليوم السابع
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صحيفة: مصابو كورونا يشاركون فى الانتخابات الكتالونية

الأحد، 14 فبراير 2021 10:44 ص
صحيفة: مصابو كورونا يشاركون فى الانتخابات الكتالونية كتالونيا
فاطمة شوقى

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قالت صحيفة "لابانجودريا" الإسبانية، إن إقليم كتالونيا الإسبانى يشهد انتخابات إقليمية اليوم الأحد، مع تشديد الإجراءات بسبب وباء كورونا، ويشارك المصابون بكورونا في التصويت مع تحديد فترات زمنية موصى بها.

وأشارت صحيفة "البيريوديكو" الإسبانية إلى أن الحكومة الكتالونية حددت ثلاث فترات زمنية موصى بها - غير إلزامية - للذهاب للتصويت: من 9.00 إلى 12.00 للمجموعات المعرضة للخطر ؛ من الساعة 12:00 إلى الساعة 19:00 ، الناخبون غير المعرضين للخطر أو الموجودين في الحجر الصحي ، ومن 19 إلى 20 المخالطين المصابين ، الذين سيحصلون على إذن لتجاوز الحبس. في هذه الفترة الزمنية الأخيرة ، سيستخدم أعضاء مراكز الاقتراع معدات الحماية الشخصية (PPE) ، بينما سيتم تزويدهم في بقية الفترات الزمنية بالقفازات والكمامة والنظارات الواقية والملابس.

وأضافت الصحيفة أن أكثر من 5.6 مليون كتالوني مدعوون للتصويت،ويراهن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز على الانتخابات في إقليم كتالونيا  "لطرد الانفصاليين من الحكم"، في ظل تأثير جائحة كورونا على إسبانيا.

ويحق لحاملي فيروس كورونا أو الذين يخضعون للحجر الصحي التوجه إلى مراكز الاقتراع بين الـ6-7 مساء قبيل إغلاقها، في قرار مثير للجدل.

وحاول القائمون على مراكز الاقتراع الانسحاب بشكل جماعي من تأدية المهمة، حيث قدم قرابة 31 ألف شخص من أصل 82 ألفا طلبات انسحابهم، فيما لم تحدد السلطات عدد الطلبات التي قبلت.

وتتوقع استطلاعات الرأي نسبة امتناع كبيرة عن التصويت قد تتجاوز 40%، وعلى الرغم من أن الحزبين الانفصاليين منقسمان كثيرا، لكنه يبدو أن بإمكانهما المحافظة على الأكثرية المطلقة في البرلمان، ما سيمكنهما من تشكيل حكومة إقليمية جديدة، حيث يشغلان في البرلمان المنتهية ولايته 70 مقعدا من أصل 135.

 


كتالونيا

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