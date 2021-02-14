رفع 205 حالة إشغال وتحرير 12 غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامات بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، بتكثيف الحملات المرورية اليومية علي المقاهى والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة واستمرار حملات رفع الاشغالات لتيسير الحركه المرورية، مشددا علي ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

وفى هذا السياق نفذت الوحدات المحليه بمدن ومراكز المحافظه حملات مرورية مكثفة بالتنسيق مع قسم الإشغالات وأسفرت تلك الحملات عن إزالة 100 مخالفة إشغال طريق، بمنطقة الوكيل، وكذلك تحرير محضر جنحة إشغال بمركز ومدينه كفر الدوار، وكذلك إزالة 105 حالة إشغال بالطريق العام والسوق العمومي برشيد.

كما أسفرت الحملات عن تحرير 12 غرامة فورية لعدم ارتداء كمامات بحوش عيسي.