رصف الشوارع بالأسفلت والضيقة بالانترلوك وإزالة التعديات بكفر الشيخ .. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت عدد من مدن محافظة كفر الشيخ أعمال رصف الشوارع بالأسفلت، ورصف الشوارع الضيقة بالانترلوك ، كما شهدت عدد من المدن والقرى حملات لإزالة المبانى المخالفة فى مهدها تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، موجهاَ بالإشراف على أعمال الرصف من قبل النواب المختصين، واستلام أعمال الرصف بأعلى معايير الجودة، مؤكدًا على رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة، ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة.

فأشرف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، على أعمال الرصف ووضع الطبقة الاسفلتية النهائية بطريق أبو دراز- التصافي، بالإضافة الى بدء أعمال رصف الانترلوك بالمدينة، وذلك لإعادة تأهيل ورفع كفاءة الطرق لتيسير حركة المرور للمارة والسيارات ،وأشرف المهندس أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض، على أعمال الرصف ووضع الطبقة الاسفلتية النهائية بطريق الرياض- الحامول، وذلك ضمن خطة مديرية الطرق لإعادة تأهيل ورفع كفاءة الطرق لتيسير حركة المرور.

ووجه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بشن حملات إزالة التعديات، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء بصورة فورية، وذلك فى إطار الحملات المكثفة التى تنفذها المحافظة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة وفى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الحكومة بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب، ومواجهة ظاهرة التعدى على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف والتصدى بكل حزم للمخالفين.

وتابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم إزالة حالة تعدى وتغيير سكن خاص إلى محلات تجارية بالمدينة، وتمت الإزالة كاملة حتى مستوى سطح الارض، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالتنسيق مع الإدارة الهندسية والإشغالات بالوحدة المحلية بسيدى سالم،وأشرَف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، على أعمال تنفيذ قرارات إزالة إشغالات بشوارع أحد توابع قرية أبو دراز،وتمت الإزالات كاملة حتى مستوى سطح الارض، بالتنسيق مع الشرطة.

كما تابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، استمرار التصدى لمخالفات البناء والبناء بدون ترخيص،فتم الإزالة فى المهد حالة تعدى عبارة عن بناء بلوك ابيض بعزبة ابو دبوس التابعة لقرية شابه، على مساحه 2×4متر، وتمت الإزالة كاملة وحتى مستوى سطح الأرض، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وقسم الإزالات.

ووجَّه محافظ كفرالشيخ، بالمرور على كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز لرصد أية مخالفات وإزالتها فورًا، وعدم التهاون فى تنفيذ القانون تجاه المخالفين فى المبانى أو المتعدين على الأراضى الزراعية و أملاك الدولة، لافتًا أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة، وتطبيق القانون عليهم وتفعيل الإجراءات بالتحويل المباشر للنيابة العسكرية، وفرض النفقات المالية للإزالة على المخالفين.



ازالة التعديات بالقرى



استمرار اعمال الرصف بشوارع المدن



رصف الطرق بكفر الشيخ