رئيس مدينة العريش يكشف أبرز مشروعات تشهدها المدينة خلال الشهور القادمة

شمال سيناء - محمد حسين

أكد ماجد محمد ، رئيس مركز ومدينة العريش بشمال سيناء، أنه ينتظر خلال شهور قليلة قادمة البدء فى إنشاء محاور الطرق الرئيسية فى داخل مدينة العريش، وكورنيش العريش، والتجهيز لاستلام والعمل فى سوق الجملة ومحطات تحلية المياه العملاقة.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مدينة العريش أصبحت أمنة تماما، ووتيرة العمل لخدمة المواطن تسير فيها بشكل جيد، لافتا إلى أن المعاناة من التكسير بالشوارع سينتهى خلال فترة قريبة بعد اكتمال أعمال الرصف، مشيرا إلى أن مشروعات كبرى تمت فى العريش للبنية التحتية، بينها انشاء شبكة المياه والغاز والكهرباء وخطوط التليفونات بنظام الفايبر.

وأوضح أن مشاكل ظهور المياه فى الشوارع هى نتيجة أعمال التجريب للشبكات الجديدة، وكلها ستنتهى قريبا مع بدء العمل الفعلى لهذه المشروعات .

وأشار إلى أن أهم مشروعات ستنطلق خلال أيام هى انشاء المحاور الرئيسية، وتشمل تطوير شارع البحر على طول ساحل المدينة من منطقة المثلث غربا وصولا للريسة شرقا، وتم تسليم الموقع لجهات التنفيذ، وإنشاء محور وسط المدينة المار بشارع أسيوط، وميدان العتلاوى والساحة كمحور مرورى جديد، بالتوازى مع إنشاء الطريق المحور الدائرى بمحاذاة المطار جنوب المدينة .

واشار ان كورنيش العريش البحرى، سيتم تطويره من المساعيد حتى نهايته شرقا، وينتظر الانتهاء منه خلال 6 شهور، ويشمل تطوير الكورنيش وتخصيص ساحات بشكل حضارى مناسب وترفيهى يتلائم مع شاطئ العريش، والمرحلة القادمة من التعمير .

واشار رئيس مدينة العريش فى تصريحاته، إلى أنه تم سابقا تطوير 6 ميادين داخل مدينة العريش ، وتحويل حديقة المساعيد لنادى اجتماعى متكامل يقدم كافة الخدمات الترفيهية للأسر.

واوضح ان مشروعات توفير المياه الحلوة بالعريش تتم فعليا، وحاليا يتم التغذية بمياه النيل عن طريق الخط الموصل لمدينة العريش ومحطات تحلية جديدة تعمل فى المساعيد وابوصقل، وجارى انشاء محطات اخرى بينها محطة مياه عملاقة تعد الأكبر من نوعها فى الشرق الأوسط بمنطقة الكيلو 17 غرب العريش، وينتظر أن توفر احتياجات العريش من المياه الحلوة وكل مناطق سيناء .

وتابع أن من بين المشروعات العملاقة فى مدينة العريش سوق الجملة الذي تم تجهيزه للافتتاح فى ابريل القادم، وبدء العمل الفعلى فيه ، كما اتن ميناء العريش يستعد لأكبر تطوير من نوعه ليصبح ميناء عالمى على ساحل البحر المتوسط بسيناء .

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